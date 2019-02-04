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Беларусь усилила охрану госграниц

Комментариев: 3
Лукашенко приказал усилить национальную безопасность и возродить маневренные группы пограничников.
Александр Лукашенко увеличил число пограничников
Александр Лукашенко увеличил число пограничников

Беларусь увеличила численность пограничников, чтобы обеспечить национальную безопасность. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, передает агентство БЕЛТА.

"С учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой (особенно оружия), перед Госпогранкомитетом поставлена задача увеличить до необходимого штатную численность. Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность - важнейший фактор", - сказал глава государства.

Лукашенко в связи с этим потребовал принять исчерпывающие меры по увеличению и созданию новых подразделений границы.

"Особенно о чем мы с вами договаривались - возрождение или усиление маневренных групп. Это те группы, которые находятся всегда в резерве руководителей пограничных отрядов и в считанные минуты выдвигаются на направления вероятного движения противника, если там обострение ситуации", - сказал он.

Как сообщалось, украинца в Беларуси осудили за перевозку нелегальных мигрантов. Мужчину приговорили к трем с половиной годам лишения свободы с конфискацией имущества за переправу нигерийских мигрантов.

Напомним, Лукашенко заявил, что вопрос об объединении с РФ не стоит.

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Теги: Беларусь, Лукашенко, граница, Александр Лукашенко, пограничная служба, пограничный контроль, пограничники
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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skygravity    04.02.2019, 14:18
Оценка:  +1
skygravity
бятька очкуе)
Колишній-східняк    04.02.2019, 14:09
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Угадайте с трёх раз, кого он боится.
Палтус    04.02.2019, 13:25
Оценка:  +1
Палтус
Я не считаю белорусов плохими людьми, лишь потому, что они стали заложниками коммунистического режима. Есть и хорошие вещи, но мы не можем закрывать глаза на факт, что коммунистический режим наносит вред своей быдловатостью и пытается распространяться в демократической среде, пользуясь свободами
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