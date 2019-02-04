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Гуайдо отверг возможность переговоров с Мадуро

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Глава парламента Венесуэлы не видит смысла и возможностей для проведения переговоров с Мадуро в рамках международных комиссий.
Гуайдо и Мадуро не намерены вести диалог
Гуайдо и Мадуро не намерены вести диалог
Объявивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что возможности для диалога с президентом Николасом Мадуро исчерпаны. Об этом он сказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
 
 
"Что касается инициативы Мексики и Уругвая, я должен искренне сказать вам, что все венесуэльские демократические силы считают, что возможности диалога с правительством Мадуро исчерпаны. Вся оппозиция едина в этом вопросе", - заявил Гуаидо, отвечая на вопрос о проведении заседания международной контактной группы по Венесуэле в Монтевидео.
 
"Режим отверг любую возможность политического соглашения в рамках нашей конституции. Они продолжают говорить о диалоге, чтобы заполучить время, что могут подтвердить латиноамериканские страны Группы Лима. Силы, которые еще поддерживают правительство Мадуро, не сдадутся, пока их не загонят в угол, со всем международным политическим давлением, которое может быть оказано", - сказал Гуаидо.
 
По его словам, сейчас "нет никакой вероятности того, что нынешняя ситуация в Венесуэле стабилизируется", впереди должны быть "только радикальные перемены".
 
Тем временем, сегодня ряд европейских стран объявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, поскольку Мадуро отказался от проведения новых выборов.
 

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Теги: Венесуэла, политический кризис, Мадуро, Хуан Гуайдо
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
bugrov3    04.02.2019, 14:14
Оценка:  0
bugrov3
походу мардве и тут писец на подходе.
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