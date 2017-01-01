Brexit может увеличить число крайне бедных на 1,7 млн человек

Brexit может увеличить число населения, живущего в условиях крайней бедности в странах ЕВА, почти на 1,7 миллиона человек.

Выход Великобритании из Европейского Союза (Brexit) может увеличить число крайне бедного населения в мире до 1,7 миллиона человек. Об этом свидетельствует результат моделирования Немецкого института политики развития, сообщает в понедельник, 4 февраля, The Guardian.

"Brexit может увеличить число населения, живущего в условиях крайней бедности в странах ЕВА, почти на 1,7 миллиона человек", - пишут авторы исследования.

При этом они отмечают, что это консервативные оценки негативного влияния Brexit, которые не учитывают "дополнительные последствия неопределенности, обесценивание фунта стерлингов, сокращения расходов на помощь, денежных переводов и инвестиций".

Известно, что 49 наименее развитых государств мира имеют право беспошлинного экспорта в Евросоюз по условиям договора Все, кроме оружия (EBA). После Brexit эти уязвимые государства останутся без доступа к рынку Великобритании через это соглашение.

По данным авторов исследования, при условии "жесткого" Brexit больше всего среди малоразвитых стран пострадает Камбоджа. Ведь она больше всего зависит от британского рынка - 7,7% ее экспорта идет в Великобританию.

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