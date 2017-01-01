Мадуро ответил на признание Гуайдо странами ЕС

Особенной критике Мадуро подверг испанского премьера. Также он отказался от гуманитарной помощи США.

Мадуро возложил вину за возможный переворот на премьера Испании

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался соглашаться с признанием рядом стран Евросоюза оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом страны, сообщает агентство AP в понедельник, 4 февраля.

При этом отмечается, что Мадуро, в особенности, подверг критике премьер-министра Испании Педро Санчеса. По словам президента, если против него произойдет переворот, то "кровь будет на руках" Санчеса.

Также Мадуро отказался принять поставки экстренной помощи - продовольствие и медикаменты - от США.

В то же время, в МИД Венесуэлы заявили, что пересмотрят отношения с признавшими Гуайдо странами.

В свою очередь, глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо поблагодарил европейские страны за признание его временным президентом страны.

"Вместе мы достигнем прекращения узурпации, переходного правительства и свободных выборов, чтобы спасти нашу страну", - написал он в Twitter.

Ранее сегодня ряд стран ЕС заявили о признании Гуайдо в качестве временного президента. В частности, од этом заявили: Великобритания, Германия, Испания, Франция, Дания, Швеция, Финляндия, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Австрия, Литва, Латвия, Эстония и Польша.

Украина, в свою очередь, призвала предотвратить разрешение политического кризиса в Венесуэле силовыми методами провести демократические выборы.

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