Миллионы на яйце. Раскрыта загадка фото из Instagram

Представители рекламной индустрии считают, что world_record_egg, у которого уже 10 миллионов подписчиков, способен принести своим создателям миллионы долларов.

Ровно месяц назад – 4 января, аккаунт world_record_egg выложил первую фотографию в Instagram. Это был снимок обычного куриного яйца с предложением вместе установить новый мировой рекорд по лайкам в Instagram.

История тут же стала вирусной. На тот момент рекорд удерживало фото новорожденной дочери американской модели Кайли Дженнер. Оно было опубликовано 7 февраля 2018 года и набрало более 18 миллионов лайков.

Яйцу понадобилось девять дней, чтобы побить рекорд; на данный момент оно набрало немыслимые 52 миллиона лайков. Это с большим отрывом самое популярное фото в Instagram.

Кто это придумал и зачем?

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Чуть позже в том же аккаунте появилось новое фото яйца, но только с маленькой трещиной - 11 миллионов лайков.

На двух последующих фото трещин в скорлупе становилось все больше - 8 и 6 миллионов лайков.

Никто не понимал, что это значит. Автор аккаунта продолжал скрывать свое имя. Известно было лишь то, что он из Лондона и придумал world_record_egg, просматривая топ-20 самых популярных постов в Instagram за 2018 год.

2 февраля world_record_egg выложил еще один снимок яйца — на этот раз и с трещинами, и со шнуровкой, как у мяча для американского футбола.

Это была реклама трансляции Супербоула LIII на стриминговом сервисе Hulu, одном из главных конкурентов Netflix.

Супербоул – это финальная игра за титул чемпиона Национальной футбольной лиги США (американский футбол). Главное спортивное событие в стране, для которого снимают ролики крупнейшие компании.

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Есть миссия

Однако предположения о том, что это с самого начала был проект Hulu, не подтвердились.

После Супербоула Hulu показал, как яйцо жалуется, что покрывается трещинами из-за давления соцсетей – и отправило людей, которым тоже нелегко, на сайт организации Mental Health America.

“Если вам тоже нелегко, поговорите с кем-нибудь”, — советует реклама и следом дает ссылку на сайт некоммерческой организации Mental Health America. Она помогает людям с расстройствами психики.

В день выхода рекламы сразу несколько американских изданий опубликовали материалы о предполагаемом создателе world_record_egg. Издание BuzzFeed проанализировало первые посты про яйцо в Twitterи Instagram, и пришло к выводу, что за аккаунтом стоит рекламщик из Лондона Крис Годфри. Такую же версию выдвинуло издание Mashable. Годфри не дал комментариев ни BuzzFeed, ни Mashable, но поговорил с The New York Times.

Годфри объяснил, что выбрал именно яйцо, потому что у него нет пола, расы или религии, яйцо - универсально. Он опроверг информацию о том, что платил популярным блогерам за продвижение world_record_egg; по его словам, рост аккаунта был органическим.

По наблюдениям Годфри, его подстегивали, в основном, школьники. Подруга Годфри, 26-летняя Алисса Хан-Уилан, помогавшая ему с world_record_egg, вспомнила, как смотрела видео, на которых дети в классе кричали учительнице: “Мисс, мисс, вы лайкнули яйцо?”

Деньги

Яйцо – это гениальная маркетинговая идея, но Годфри утверждает, что его интересуют не только деньги, но и возможность продвигать интересные идеи.

“То, что яйцо привлекло всеобщее внимание — счастливая случайность. Важно, что мы будем делать с этим вниманием”, — заявил Годфри The New York Times.

Агентство Pulse Advertising & Talent Management пересчитало лайки на деньги. По их данным, рыночная стоимость публикации в аккаунте с яйцом к середине января достигла 32 тысяч долларов. Сейчас – наверняка больше.

У агентства VaynerMedia более мощный прогноз – аккаунт может рассчитывать на первый спонсорский контракт стоимостью 10 миллионов долларов.

Создатель world_record_egg отказался говорить, сколько ему заплатил Hulu.