Страны "Группы Лимы" начали переговоры по Венесуэле

Министерская конференция "Группы Лимы" по Венесуэле стартовала в понедельник, 4 февраля. Ее открыл премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Трансляцию вел МИД Канады.

"Я вчера говорил с господином Гуайдо и был рад персонально сообщить ему о поддержке Канады", - заявил Трюдо. Он также добавил, что Канада признала представителя Гуайдо послом Венесуэлы в стране.

По словам Трюдо, Канада к открытию конференции выделила 53 миллиона канадских долларов (40,3 миллиона долларов США) на гуманитарную помощь Венесуэле.