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В Мюнхене отменяют авиарейсы из-за снегопада

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Из-за обрушившегося на Баварию снегопада отменили 140 рейсов.
В аэропорту Мюнхена отменили 140 рейсов
В аэропорту Мюнхена отменили 140 рейсов

В аэропорту Мюнхена в понедельник, 4 февраля, из-за снегопада отменили 140 рейсов. Об этом сообщает BR24.

Взлетные полосы в значительной степени удалось расчистить, однако отмены рейсов избежать не удалось.

По данным немецкой метеослужбы, в Альпах местами выпало до 30 новых сантиметров снега. Многие школы, прежде всего в округах Нижняя Бавария и Верхний Пфальц, в понедельник отменили занятия.

В ряде регионов баварских Альп объявлен четвертый уровень опасности схода лавин.

 

 

Ранее сообщалось о снегопаде в Британии, в результате которого произошли перебои в работе аэропортов Манчестера и Ливерпуля.

Киев попал в топ-6 самых многоснежных городов Европы

 

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Теги: снегопады, Германия, аэропорт, Мюнхен, снегопад, Бавария, Бавария (Мюнхен), Авиарейсы
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Источник: korrespondent.net

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