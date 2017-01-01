В Мюнхене отменяют авиарейсы из-за снегопада

Из-за обрушившегося на Баварию снегопада отменили 140 рейсов.

В аэропорту Мюнхена в понедельник, 4 февраля, из-за снегопада отменили 140 рейсов. Об этом сообщает BR24.

Взлетные полосы в значительной степени удалось расчистить, однако отмены рейсов избежать не удалось.

По данным немецкой метеослужбы, в Альпах местами выпало до 30 новых сантиметров снега. Многие школы, прежде всего в округах Нижняя Бавария и Верхний Пфальц, в понедельник отменили занятия.

В ряде регионов баварских Альп объявлен четвертый уровень опасности схода лавин.

Ранее сообщалось о снегопаде в Британии, в результате которого произошли перебои в работе аэропортов Манчестера и Ливерпуля.

Киев попал в топ-6 самых многоснежных городов Европы

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet