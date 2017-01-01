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В соседней Румынии от гриппа умерли десятки людей

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На прошлой неделе в стране объявили эпидемию гриппа. С тех пор от заболевания умерли 18 человек.
В Румынии эпидемия гриппа
В Румынии эпидемия гриппа

В Румынии вследствие заболевания гриппом умерли 72 человека. Об этом сообщает Национальный центр контроля за распространением болезней Национального института здравоохранения страны.

Сообщается, что последние два человека, которые умерли от гриппа, был 32-летний мужчина из уезда Телеорман, у которого подтвердили заболевание вирусом гриппа, типа А и 41-летняя женщина из уезда Олт, в которой также был обнаружен вирус гриппа типа А.

Известно, что умершие не были вакцинированы от вируса гриппа.

Как сообщалось, на прошлой неделе в Румынии объявили эпидемию гриппа. Тогда жертвами заболевания были 54 человека.

Тем временем, во Львовской области от гриппа умерла 66-летняя женщина.

 

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Теги: грипп, Румыния, эпидемия грипп
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Источник: korrespondent.net

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