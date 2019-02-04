Италия заблокировала совместное заявление ЕС по Венесуэле

Италия заблокировала проект заявления Евросоюза о признании лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны.

Италия заблокировала совместную позицию Европейского Союза о признании лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом. Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщает со ссылкой на дипломатические источники агентство Reuters.

В частности, указано, что Италия заблокировала проект заявления Евросоюза, которое дало понять, что признание является национальной прерогативой.

"Отдельные государства-члены ЕС признают президента Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо как временного президента Венесуэлы", - говорилось в проекте совместного заявления, которое также призвало к "свободным, честным и демократическим президентским выборам".

В то же время отмечается, что некоторые члены ЕС обеспокоены установлением прецедента признания самопровозглашенного лидера, и Италия - не единственная в противостоянии признанию Гуайдо.

В частности, глава МИД Ирландии Саймон Ковно заявил, что его страна не поддержит признание Гуайдо.

"Нет, наша позиция была четкой. Мы хотим видеть свободные и честные выборы для людей, чтобы воплотить демократическое решение в Венесуэле", - сказал он.

Ранее Германия, Дания и Нидерланды признали главу оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны вслед за Францией, Великобританией, Испанией и Австрией.

Напомним, 23 января экс-председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.

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