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Италия заблокировала совместное заявление ЕС по Венесуэле

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Италия заблокировала проект заявления Евросоюза о признании лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны.
Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы
Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы

Италия заблокировала совместную позицию Европейского Союза о признании лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом. Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщает со ссылкой на дипломатические источники агентство Reuters.

В частности, указано, что Италия заблокировала проект заявления Евросоюза, которое дало понять, что признание является национальной прерогативой.

"Отдельные государства-члены ЕС признают президента Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо как временного президента Венесуэлы", - говорилось в проекте совместного заявления, которое также призвало к "свободным, честным и демократическим президентским выборам".

В то же время отмечается, что некоторые члены ЕС обеспокоены установлением прецедента признания самопровозглашенного лидера, и Италия - не единственная в противостоянии признанию Гуайдо.

В частности, глава МИД Ирландии Саймон Ковно заявил, что его страна не поддержит признание Гуайдо.

"Нет, наша позиция была четкой. Мы хотим видеть свободные и честные выборы для людей, чтобы воплотить демократическое решение в Венесуэле", - сказал он.

Ранее Германия, Дания и Нидерланды признали главу оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны вслед за Францией, Великобританией, Испанией и Австрией.

Напомним, 23 января экс-председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.

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Теги: ЕС, Италия, президент, Евросоюз, протесты, Венесуэла, европейский союз, заявление, международное признание, Хуан Гуайдо
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Палтус    04.02.2019, 19:01
Оценка:  0
Палтус
По крайней мере, кто-то встал на защиту альтернативного мнения, чего нет в странах с узаконенной диктатурой.
Boxerogos    04.02.2019, 19:00
Оценка:  0
Boxerogos
Всё правильно!Либо всем ЕС единогласно,либо по-отдельности,как частное мнение.
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