Пожар в Москве: число погибших выросло до восьми
Общее число жертв пожара в здании на Никитском бульваре в Москве возросло до восьми человек. Об этом в понедельник, 4 февраля, пишет Интерфакс.
Как сообщает источник, знакомый с ситуацией, среди восьми жертв пожара в жилом доме на Никитском бульваре двое детей.
Кроме того, не опознана личность одного мужчины, погибшего при пожаре.
Следователи и криминалисты СК России продолжают осмотр места проишествия в жилом доме на Никитском бульваре в Москве, где в результате пожара погибли люди.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 4 февраля 2019 г.
К данному часу следствие располагает информацией о восьми погибших, двое из которых дети
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Напомним, ночью 3 февраля произошел пожар в жилом здании в центре Москвы. Сообщалось о двух погибших.
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