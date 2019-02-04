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Пожар в Москве: число погибших выросло до восьми

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На данный момент следствие располагает информацией о восьми погибших, двое из которых малолетние дети.

Общее число жертв пожара в здании на Никитском бульваре в Москве возросло до восьми человек. Об этом в понедельник, 4 февраля, пишет Интерфакс.

Как сообщает источник, знакомый с ситуацией, среди восьми жертв пожара в жилом доме на Никитском бульваре двое детей.

Кроме того, не опознана личность одного мужчины, погибшего при пожаре.

Напомним, ночью 3 февраля произошел пожар в жилом здании в центре Москвы. Сообщалось о двух погибших.

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Теги: Россия, Москва, дети, пожар, пожарные, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Шандор    04.02.2019, 21:24
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