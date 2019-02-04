Пожар в Москве: число погибших выросло до восьми

На данный момент следствие располагает информацией о восьми погибших, двое из которых малолетние дети.

Общее число жертв пожара в здании на Никитском бульваре в Москве возросло до восьми человек. Об этом в понедельник, 4 февраля, пишет Интерфакс.

Как сообщает источник, знакомый с ситуацией, среди восьми жертв пожара в жилом доме на Никитском бульваре двое детей.

Кроме того, не опознана личность одного мужчины, погибшего при пожаре.

Следователи и криминалисты СК России продолжают осмотр места проишествия в жилом доме на Никитском бульваре в Москве, где в результате пожара погибли люди.



К данному часу следствие располагает информацией о восьми погибших, двое из которых дети

https://t.co/7YPyB0JZCD pic.twitter.com/FC93R1BdU9 — Следственный комитет (@sledcom_rf) 4 февраля 2019 г.

Напомним, ночью 3 февраля произошел пожар в жилом здании в центре Москвы. Сообщалось о двух погибших.

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