В ООН сделали заявление по ситуации в Венесуэле

ООН не присоединится ни к одной из групп стран в связи с ситуацией в Венесуэле, сообщил генсек организации.

Секретариат ООН не будет присоединяться к какой-либо из групп стран в связи с ситуацией в Венесуэле. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщается на сайте организации в понедельник, 4 февраля.

Гутерриш отметил, что следил за развитием ситуации в Венесуэле.

"Был целый ряд инициатив от нескольких групп стран. Секретариат ООН решил не участвовать ни в одной из этих групп, чтобы сохранить доверие к нашему предложению о посредничестве... чтобы иметь возможность по их просьбе помочь найти политическое решение кризиса", - заявил генсек.

Ранее стало известно, что Евросоюз решил создать международную контактную группу из-за кризиса в Венесуэле.

Напомним, ряд стран ЕС заявили о признании Хуана Гуайдо в качестве временного президента. Так, об этом заявили Великобритания, Германия, Испания, Франция, Дания, Швеция, Финляндия, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Австрия, Литва, Латвия, Эстония и Польша. Украина призвала предотвратить разрешение политического кризиса в Венесуэле силовыми методами.

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