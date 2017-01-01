Парламент Венесуэлы запустит процесс новых выборов

Национальный избирательный совет должен будет разрешить регистрацию новых избирателей в стране.

Национальная ассамблея Венесуэлы выберет новый состав Национального избирательного совета (НИС), который будет работать над обеспечением проведения выборов в стране. Об этом объявил депутат парламента Хуан Пабло Гуанипа, сообщает ТАСС в понедельник, 4 февраля.

"Важно объявить, что завтра (5 февраля – ред.) Национальная ассамблея создаст специальный комитет, чтобы выбрать новый НИС", – сказал Гуанипа.

По его словам, этот орган должен будет разрешить регистрацию новых избирателей и работать над тем, чтобы в Венесуэле как можно скорее прошли новые выборы.

Венесуэльская оппозиция, контролирующая парламент, считает, что действующий состав НИС полностью поддерживает президента Николаса Мадуро и не может обеспечить организацию "свободного и прозрачного голосования".

Напомним, 23 января председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.

Ряд европейских государств предъявил Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после истечения его срока они признали Гуайдо временным президентом.

При этом в поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

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