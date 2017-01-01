Выход США из ракетного договора займет полгода

В Государственном департаменте США заявили о намерении соблюдать ДРСМД с Россией в первой половине 2019 года.



США намерены соблюдать условия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в течение полугода. Об этом заявила представитель Госдепартамента Ванесса Аскер, передает Интерфакс в понедельник, 4 февраля.

По ее словам, Вашингтон все еще связаны условиями договора, несмотря на то что со 2 февраля приостановил свое участие в договоре.

"При этом мы продолжим изучение возможных ответных мер на нарушение Россией договора. Вероятно, это представит РФ дополнительный стимул для того, чтобы пересмотреть ее мнение относительно прекращения действия ДРСМД", – отметила представитель Госдепа.



Она рассказала, что Конгресс планирует выделить 48 млн долларов на разработку новых системы вооружений и ракет средней дальности. Аскер также заявила о несогласии США с позицией РФ о том, что американские тяжелые беспилотники нарушают упомянутый договор.

"Договор позволяет использование и тестирование ракет-мишеней при соблюдении определенных параметров. Мы эти параметры строго соблюдаем", – заявила чиновница Госдепа.

Напомним, на прошлой неделе США уведомили Россию о начале выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Россия в ответ на решение США по договору также приостановила участие в нем. Также Москва обвинила Вашингтон в нарушении ряда соглашенийпо вооружениям.

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