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Поезд сошел с рельсов в Канаде: есть жертвы

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Авария произошла провинции Британская Колумбия. Жертвами чрезвычайного происшествия стали три человека.
Железнодорожная авария в Канаде
Железнодорожная авария в Канаде
СВС

В результате схода с рельсов поезда в канадской провинции Британская Колумбия погибли три человека, сообщает телеканал CBC.
 
Отмечается, что с рельсов сошли от 30 до 40 вагонов. Жертвами инцидента стали проводник, проводник-стажер и инженер состава.
 
Причины инцидента в настоящее время устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Индии на полной скорости перевернулся пассажирский поезд, в результате аварии погибли семь человек.

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Теги: Поезд, Канада, видео, авария, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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