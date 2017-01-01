Поезд сошел с рельсов в Канаде: есть жертвы

Авария произошла провинции Британская Колумбия. Жертвами чрезвычайного происшествия стали три человека.



В результате схода с рельсов поезда в канадской провинции Британская Колумбия погибли три человека, сообщает телеканал

В результате схода с рельсов поезда в канадской провинции Британская Колумбия погибли три человека, сообщает телеканал CBC

Отмечается, что с рельсов сошли от 30 до 40 вагонов. Жертвами инцидента стали проводник, проводник-стажер и инженер состава.







This is the best shot we can get so far of the train derailment near #Field.



View from the highway from my iPhone. pic.twitter.com/0mLWCl2Aeb — Genevi`eve Normand (@GeNormand) 4 февраля 2019 г. Причины инцидента в настоящее время устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Индии на полной скорости перевернулся пассажирский поезд , в результате аварии погибли семь человек.

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