Поезд сошел с рельсов в Канаде: есть жертвы
Авария произошла провинции Британская Колумбия. Жертвами чрезвычайного происшествия стали три человека.
В результате схода с рельсов поезда в канадской провинции Британская Колумбия погибли три человека, сообщает телеканал CBC.
Отмечается, что с рельсов сошли от 30 до 40 вагонов. Жертвами инцидента стали проводник, проводник-стажер и инженер состава.
Причины инцидента в настоящее время устанавливаются.
This is the best shot we can get so far of the train derailment near #Field.— Genevi`eve Normand (@GeNormand) 4 февраля 2019 г.
View from the highway from my iPhone. pic.twitter.com/0mLWCl2Aeb
Ранее сообщалось, что в Индии на полной скорости перевернулся пассажирский поезд, в результате аварии погибли семь человек.
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