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На Гавайях намерены повысить возраст продажи сигарет до 100 лет

Комментариев: 1
На Гавайях рассматривают законопроект, который предусматривает постепенное повышение возраста продажи сигарет до 100 лет.
На Гавайях могут полностью запретить продажу сигарет
На Гавайях могут полностью запретить продажу сигарет

Законодательное собрание штата Гавайи рассматривает законопроект о постепенном повышении возраста продажи сигарет до 100 лет к 2024 году. Об этом телеканал CNN сообщил в понедельник, 4 февраля.
 
Новым законопроектом предусматривается повышение возраста покупки сигарет до 30 лет к следующему году, до 40, 50 и 60 в каждом последующем году и так пока не дойдет до 100 лет в 2024 году.
 
На Гавайях действуют одни из самых строгих законов, регулирующих продажу табака. В 2016 году Гавайи стали первым американским штатом, где возраст продажи табака увеличили до 21 года.

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Теги: сигареты, табак, запрет, Гавайи, продажа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    05.02.2019, 02:41
Оценка:  0
Boxerogos
Вот с кого следует брать пример всему миру!!!
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