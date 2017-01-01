В США у торгового центра прогремел взрыв

По словам очевидцев, взрыв в Альбукерке был такой силы, что в здании торгового центра затряслись стены.



В американского городе Альбукерке произошел взрыв около торгового центра. Об этом сообщил портал

В американского городе Альбукерке произошел взрыв около торгового центра. Об этом сообщил портал KOB 4 в понедельник, 4 февраля.

В результате инцидента погиб один человек. По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что в здании затряслись стены.





В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия. В Харьковской области от взрыва котла погибла женщина

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