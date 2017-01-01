В США у торгового центра прогремел взрыв
По словам очевидцев, взрыв в Альбукерке был такой силы, что в здании торгового центра затряслись стены.
В американского городе Альбукерке произошел взрыв около торгового центра. Об этом сообщил портал KOB 4 в понедельник, 4 февраля.
В результате инцидента погиб один человек. По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что в здании затряслись стены.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
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Напомним, ранее взрыв прогремел в ресторане в Греции, погибли три человека.
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