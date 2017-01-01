Самолет упал на жилые дома в Австралии

Пилот самостоятельно покинул борт самолета после крушения, мужчина получил травму позвоночника.



Легкомоторный самолет рухнул на жилые дома в курортном городе Голд-Кост. Пилоту этом удалось выжить, сообщает австралийский телеканал SBS.



Самолет осуществлял маневр на малой высоте и в какой-то момент зацепился за деревья. Это привело к его падению.



Управлявший самолетом пилот самостоятельно покинул борт самолета после крушения, после его доставили в больницу с травмами позвоночника. Причины произошедшего устанавливаются.



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