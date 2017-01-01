Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Самолет упал на жилые дома в Австралии

Комментариев: 0
Пилот самостоятельно покинул борт самолета после крушения, мужчина получил травму позвоночника.
Самолет упал в Австралии
Самолет упал в Австралии
sbs.com.au

Легкомоторный самолет рухнул на жилые дома в курортном городе Голд-Кост. Пилоту этом удалось выжить, сообщает австралийский телеканал SBS.
 
Самолет осуществлял маневр на малой высоте и в какой-то момент зацепился за деревья. Это привело к его падению.
 
Управлявший самолетом пилот самостоятельно покинул борт самолета после крушения, после его доставили в больницу с травмами позвоночника. Причины произошедшего устанавливаются.
 
Напомним, ранее в США самолет упал на жилой дом. В результате ЧП погибли пять человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: авиакатастрофа, Австралия, самолет, крушение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь