В Белом доме отреагировали на публикацию графика Трампа

В попавшем в руке журналистов графике не указаны "сотни звонков и встреч" президента, заявила его секретарь.

Личный секретарь Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут раскритиковала публикацию личного графика президента в СМИ. Об этом она в понедельник, 4 февраля, написала в своем микроблоге Twitter.

Вестерхаут призвала не полагаться на опубликованный СМИ личный конфиденциальный график Трампа, поскольку в нем не указана информация о "сотне звонков и встреч" американского лидера.

"Какое позорное злоупотребление доверием к просочившемуся графику. В нем не указаны сотни звонков и встреч, которые Дональд Трамп проводит ежедневно. Нынешний президент США работает ради американцев усерднее, чем кто-либо за последнее время", - написала она. При этом Вестерхаут не стала опровергать распространенные СМИ данные.

Накануне сообщалось, что в СМИ попал личный график Дональда Трампа, согласно которому, рабочий день президента США начинается только около 11 часов. До этого он в своей резиденции смотрит телевизор. Большую часть дня в графике Трампа значится неопределенное "исполнительное время".

Ранее сообщалось, что Трамп на своем поле сыграл в гольф с Тайгером Вудсом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet