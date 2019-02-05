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Мадуро прокомментировал слова Трампа об отправке армии в Венесуэлу

Комментариев: 1
Президент Венесуэлы заявил, что думать об отправке войск со стороны президента США является "безумием".
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Слова президента США Дональда Трампа о введении войск в Венесуэлу являются безумием. Об этом в понедельник, 4 февраля, заявил президент Николас Мадуро во время выступления в МИД страны, которое транслировалось в Twitter ведомства.

"Это безумие - говорить о войне в XXI веке. Безумие, господин Дональд Трамп, - даже думать, что вы пошлете свои войска на эту землю, которую есть кому защищать", - сказал он.

Напомним, накануне Дональд Трамп заявил, что считает возможным военное вмешательство США в Венесуэлу.

В свою очередь в ЕС исключили военное вторжение в Венесуэлу.

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Теги: США, Венесуэла, войска, Мадуро, Николас Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    05.02.2019, 10:14
Оценка:  0
Boxerogos
Трамп похоже мечтает не только об импичменте,но и о суде с последующим препровождением в тюрьму...
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