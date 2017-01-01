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Пожар в Париже: психически больную подозревают в поджоге

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Основной версией следствия на данном этапе является умышленный поджог, в котором подозревают жительницу дома.
Количество жертв пожара возросло до восьми человек
Количество жертв пожара возросло до восьми человек
twitter.com/LaetChevallier

Возле места пожара в Париже была задержана женщина, страдающая психическими расстройствами. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщает BFMTV.

Прокурор Парижа Реми Хейц заявил, что, число погибших достигло восьми человек, еще более 30 человек ранены.

"На данном этапе версия, которой отдается предпочтение, - преступное действие, был арестован человек, который живет в здании", - отметил Хейц.

По информации телеканала, была арестована 41-летняя психически больная женщина. Начато расследование.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью произошел пожар в жилом доме Парижа, есть жертвы.

Днем ранее также произошел пожар в жилом здании в центре Москвы. К вечеру количество погибших возросло до восьми.

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Теги: Париж, пожар, поджог, задержание
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Источник: korrespondent.net

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