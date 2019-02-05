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В Канаде журналистов из РФ не пустили на заседание по Венесуэле

Комментариев: 1
Венесуэльскому телеканалу также было отказано в присутствии. В качестве причины в правительстве Канады заявили, что СМИ является государственным пропагандистским ресурсом.

Российских журналистов из агентств Спутник, РИА Новости и ТАСС министерство иностранных дел Канады не допустило к освещению заседания, лимской группы в Оттаве. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщает Укринформ.

На были допущены на заседание и журналисты венесуэльского вещателя teleSUR. В качестве причины в правительстве Канады заявили, что СМИ является государственным пропагандистским ресурсом.

Примечательно, что на агентство ТАСС в Канаде работает собственный корреспондент, который имеет постоянную аккредитацию в парламенте страны. Однако, на мероприятие в МИД его все равно не допустили.

Во время выступления главы МИД Канады Христи Фриланд на заключительной пресс-конференции двое протестующих попытались устроить акцию протеста.  Женщины развернули баннер и выкрикивали "Руки прочь от Венесуэлы", "Уважайте права человека и мнение народа" перед тем, как в сопровождении охраны их вывели из зала.

CBC News отмечает, что бейджи на шее протестующих свидетельствуют о наличии у них официальной аккредитации СМИ для участия в мероприятии.

Напомним, Группа Лимы по итогам заседания выступила с заявлением, в котором попросила поддержать самопровозглашенного временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо и обеспечить свободный доступ гуманитарной помощи в страну.

 

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Теги: Россия, Канада, видео, Венесуэла, Журналисты, российские СМИ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VSHIVANKA    05.02.2019, 11:55
Оценка:  -10
VSHIVANKA
НА ЗАСЕДАНИЕ ПО ВЕНЕСУЭЛЕ НЕ ПУСТИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЕНЕСУЭЛЫ И ИХ СОЮЗНИКОВ .....
ДЕМОКРАТИЯ ХУЛЕ ....)))
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