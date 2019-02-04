Во Франции профсоюзы объявили всеобщую забастовку

Участники акции намерены выразить недовольство социальной политикой правительства страны.

Крупнейший профсоюз Франции Всеобщая конфедерация труда объявил во вторник, 5 февраля, всеобщую забастовку, сообщает Le Figaro.

Участники акции намерены выразить недовольство социальной политикой правительства. В частности, они требуют повышения зарплат и более справедливой, с их точки зрения, системы налогообложения.

Демонстрации запланированы в Париже, Лилле, Бордо и Марселе.

Из-за забастовки ожидаются перебои в работе общественного транспорта. Например, железнодорожного.

Полностью отменены поезда, следующие по маршруту Бордо-Марсель, Клермон-Ферран-Безье, а также Париж-Тулуза. Оператор железных дорог SNCF рекомендует пассажирам заранее проверять расписание.

Кроме того, к забастовке намерены присоединиться и сотрудники столичных аэропортов, которые требуют улучшения условий труда. Профсоюз также призвал принять участие в забастовке преподавателей образовательных учреждений.

В связи с этим ожидается, что во вторник в ряде школ, лицеев и университетов в разных городах Франции могут быть отменены занятия. Среди участников забастовки будут и сотрудники туристического сектора.

Так, в компании-операторе Эйфелевой башни проинформировали, что во вторник объект может быть закрыт для посещения.

Напомним, на выходных во Франции прошла двенадцатая по счету масштабная акция протеста "желтых жилетов". Всего в акциях протеста в городах страны приняли участие почти 59 тысяч человек.

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