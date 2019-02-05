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Президентских выборов не будет - Мадуро

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В ближайшее время в Венесуэле состоятся только парламентские выборы, которые состоятся в 2020 году.
Мадуро отверг предложения оппозиции по выборам
Мадуро отверг предложения оппозиции по выборам
AP

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг требования оппозиции о немедленном проведении внеочередных выборов главы государства. Об этом он заявил во вторник, 5 февраля, в эксклюзивном интервью телеканалу RT.

"Проблема в оппозиции, а не в [проведении] еще одних выборов. Мы провели 25 выборов за последние 20 лет. За последние полтора года прошло шесть избирательных кампаний. Выборы [президента] в 2018 году состоялись ранее намеченного срока по предложению оппозиции", - сказал Мадуро.

При этом он отметил, что единственные выборы, которые пройдут в ближайшее время, - это "парламентские выборы, которые в соответствии с избирательным календарем состоятся в 2020 году".

Мадуро также заявил, что некоторые европейские страны совершили ошибку, признав лидера оппозиции Хуана Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы.

Он назвал "весьма интересной" инициативу Мексики и Уругвая созвать международную конференцию в Монтевидео по ситуации в Венесуэле. Президент поддержал идею проведения этого форума, который состоится 7 февраля.

Напомним, накануне ряд стран ЕС заявили о признании Гуайдо в качестве временного президента. В частности, об этом заявили: Великобритания, Германия, Испания, Франция, Дания, Швеция, Финляндия, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Австрия, Литва, Латвия, Эстония и Польша.

Гуайдо также поддержали страны "Группы Лимы".

 

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Теги: Выборы, Венесуэла, Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
doc1    05.02.2019, 17:12
Оценка:  +2
doc1
Значит присоеденишся к Каддафи!
Козломордых втягивают в конфликты в мире, а те как бараны идут на убой
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