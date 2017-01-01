Масштабное ДТП в Болгарии: столкнулись 30 авто

Авария произошла в условиях густого тумана. Водитель вышел из авто и попытался остановить движение на трассе, однако был сбит фурой, после чего пошла цепная реакция.

На автомагистрали Струма, что на юге Болгарии, случилось ДТП с участием 30 автомобилей. В результате один человек погиб, а 16 получили травмы, сообщает во вторник, 5 февраля Укринформ.

"По предварительным данным, авария произошла из-за густого тумана (видимость на дорогах составляет не больше 10-ти метров) и невнимательности водителей. Все пострадавшие (16 человек, трое из которых в тяжелом состоянии) доставлены в больницы городов Сандански и Благоевград. К сожалению, один из водителей погиб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель вышел из автомобиля и попытался остановить движение на трассе, однако его ударила идущая на большой скорости крупнотоннажная фура. От полученных травм мужчина скончался.

В результате аварии, повреждения получили три фуры, два автобуса, один микроавтобус, грузовик и несколько легковых автомобилей.

Ведется следствие.

Напомним, несколькими днями ранее в Киеве столкнулись пять машин, один человек погиб.

А в декабре в Одесской области столкнулись более десяти автомобилей. Пытаясь избежать столкновения, в кювет съехал автобус с 20 пассажирами.

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