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Эра Трампа может продлиться 30 лет – СМИ

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Обозреватель Financial Times пояснил, что у президента США в настоящее время много поклонников, некоторые из них властвуют по всему миру.
Аналитик сообщил о затяжной эпохи Трампа
Аналитик сообщил о затяжной эпохи Трампа
Getty Images

Историки в будущем, скорее всего, будут рассматривать события 2016 года как начало нового цикла в международной истории, пишет обозреватель Financial Times Гидеон Рахман, передает Газета.ru.

Если эра популистов возобладает, то она может продлиться 30 лет, пишет автор.

После Brexit и начала президентства Трампа глобальное популистское движение набрало обороты, поясняет Рахман. Тот факт, что американского лидера презирает большая часть западного истеблишмента и СМИ, может это затмить.

Однако у президента США в настоящее время много поклонников, некоторые из них властвуют в различных государствах по всему миру.

"Фан-клуб" Трампа распространяется и на Европу, например, Польшу и Венгрию, и на Ближний Восток, где власти Саудовской Аравии и Израиля предпочитают Дональда Трампа экс-лидеру Бараку Обаме. Очевидным поклонником Трампа является и новый президент Бразилии Жаир Болсонару.

Кроме того, обозреватель обращает внимание и на тот факт, что популистские и националистические партии по всему миру берут пример с Трампа, а это говорит о том, что волна подражания идет полным ходом. Скорейшее распространение нового политического стиля может стать началом новой эры длиной в десятилетия, говорится в материале.

Журналисты узнали, чем в течение дня занимается Трамп

Ранее сообщалось, что прокуратура проверит расходы на инаугурацию Трампа. Следователи проверяют, были ли средства, собранные на инаугурацию Трампа, частично потрачены в нарушение закона. 

 

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Теги: история, аналитика, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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LatAlliensSuck    05.02.2019, 19:09
Оценка:  0
LatAlliensSuck
Xyйня все это. Такая же хрень была при Берлускони и Саркози, но eбнyл 2008 и где эти Берлускони и Саркози? Цикл роста экономики США вот-вот закончится, и блондинка будет предана забвению....
Zorgen    05.02.2019, 18:29
Оценка:  -1
Zorgen
Мне не совсем ясно, почему Дональда Джона Трампа называют популистом? Я думаю его раскованный стиль вводит в заблуждение, об отсутствии конкретики и ответственности. На самом же деле он делает работу играючи, для него это легкие задачи.
Zorgen    05.02.2019, 18:31
Оценка:  -1
Zorgen
в то же время, раскованность - это традиционный американский стиль. По этому, я бы не стал заблуждаться о том, что Трамп популист. Трамп реалист, опытный бизнесмен и человек уважающий старые добрые традиции.
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