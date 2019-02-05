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В Париже акция протеста переросла в погром заведений

Комментариев: 1
Группа скрывающих лицо под масками молодых людей устроила погром в центре Парижа после начала акции протеста.

На акции протеста в Париже начались беспорядки: группа молодых людей, скрывающих лицо под масками, разбила витрины банка и одного из ресторанов сети быстрого питания Mcdonald's на улице Риволи. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщает РИА Новости.

Указано, что протестующие также подожгли банкомат, разгромили пункт обмена валют. При этом отмечается, что полиции в тот момент рядом не было.

По данным агентства, в настоящее время видны усиленные наряды правоохранительных органов, которых провоцируют протестующие, выкрикивая в их адрес оскорбления и бросая камни.

Как сообщается, акция, организованная французскими профсоюзами, к которой впервые присоединились "желтые жилеты", началась около 15:00 во французской столице. В числе требований участников акции - повышение минимальной оплаты труда на 20%, уравнение зарплат для женщин и мужчин, проведение налоговой реформы, развитие государственных служб, справедливая экологическая реформа.

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Теги: беспорядки, Франция, протесты, видео, Париж, погром, хулиганство, погромы, желтые жилеты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
LatAlliensSuck    05.02.2019, 19:14
Оценка:  0
LatAlliensSuck
Русские пидapacы, кто им только визы выдает...
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