Франция имитировала сдерживающий ядерный удар с настоящей ракетой

Испытания запустили после того, как США заявили о планах выйти из ракетного договора с Россией.

Европу крайне беспокоит нарастающее напряжение между РФ и США EPA/UPG

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Франция провела симуляцию миссии по ядерному сдерживанию после сообщения о том, что США планируют выйти из ракетного договора с РФ. Об этом пишет Reuters.

11-часовая миссия, которая включала дозаправку, проверила все фазы миссии атаки с использованием истребителя Rafale.

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Подобные удары планируются и проводятся регулярно, заверил официальный представитель ВВС Франции полковник Сирил Дювивье. В то же время он отметил, что испытания остаются редкими, так как выпускается настоящая ракета без боеголовки.

Париж надеется обеспечить свою долгосрочную программу ядерного сдерживания из-за беспокойства о росте напряженности между Вашингтоном и Москвой.

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Издание отмечает, что Франция также обеспокоена ядерной программой Северной Кореи и потенциалом Ирана по баллистическим ракетам.

Ежегодно Париж тратит около 3,5 млрд евро на поддержание ядерных запасов подводного и воздушного вооружение. К 2020 году эту цифру планируют увеличить до 5 млрд евро.

Напомним, ранее сообщалось, что выход США из ракетного договора займет полгода.