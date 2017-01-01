В США опубликовали отчет об иностранном вмешательстве в выборы

Министерство юстиции страны не нашло иностранного вмешательства в выборы США 2018 года, об этом говорится в отчете.

Министерство юстиции США обнародовало отчет, направленный президенту Дональду Трампу, о возможном иностранном вмешательстве в американские промежуточные выборы в 2018 году. Об этом сообщается на сайт американского ведомства во вторник, 5 февраля.

"Министерство пришло к выводу, что нет признаков того, что в какое-либо время представителями иностранных правительств или иностранными агентами были произведены действия, нацеленные на воздействие на реализацию или безопасность проводившихся в 2018 году выборов", - говорится в документе ведомства.

Ранее разведка США заявила о вмешательстве в выборы-2018. Россия, Китай и Иран проводили операции и пропагандистские кампании, направленные против Соединенных Штатов, заявлял глава американской разведки.

Напомним, 6 ноября в США состоялись промежуточные выборы, на которых переизбирались 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса. По итогам голосования Республиканская партия упрочила свое большинство в Сенате, а Демократическая партия впервые за восемь лет получила контроль над Палатой представителей.

Как сообщал Корреспондент.net, в США также ведется расследование вмешательства РФ в американский избирательный процесс в 2016 году, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Москвой.

Делом занимается спецпрокурор Роберт Мюллер, а также обе палаты Конгресса.

Российская сторона и Трамп обвинения отвергают.