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Трамп готов создать "живую стену" на границе с Мексикой

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Президент США утверждает, что отправил дополнительные военные силы на южную границу с Мексикой.
Трамп намерен построить стену на южной границе США
Трамп намерен построить стену на южной границе США

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности задействовать значительное число военнослужащих для противодействия нелегальным мигрантам, пытающимся попасть в страну с территории Мексики. Об этом сон написал в Twitterво вторник, 5 февраля.

"Огромное число людей идут из Мексики, надеясь "затопить" нашу южную границу. Мы послали туда дополнительные военные силы. Мы создадим "живую стену", если это будет необходимо. Если бы у нас была реальная стена, то это (поток нелегалов – ред.) перестало бы быть для нас событием", – написал Трамп.

Ранее президент США заявил, что масштаб гуманитарных проблем в районе американо-мексиканской границы превышает размах кризиса в Афганистане. Трамп отметил, что "так или иначе" стена на южной границе будет построена.

Напомним, в конце января Белый дом и Конгресс США договорились о возобновлении финансирования правительства до 15 февраля. Таким образом самый длительный "шатдаун" в истории страны продолжался 35 дней.

Как известно, "шатдаун" начался из-за разногласий Трампа и Демократической партии по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой. Цена вопроса – более 5 млрд долларов.

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Теги: США, граница, Мексика, стена, военные, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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