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У робота Софии появилась младшая сестра

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Гонконгская компания разработала нового робота - "мини" Софию. Ее искусственный интеллект полезный для детей от 7 до 13 лет.

Гонконгская компания Hanson Robotics, которая создала известного во всем мире робота Софию, разработала мини-версию Софии. Об этом сообщает Digital Trends.

"Маленькая София является младшей сестрой Софии и новым членом семьи Hanson Robotics", - пишут у разработчика.

В компании утверждают, что рост маленькой Софии составляет 14 дюймов, и она является вашим другом-роботом, который делает программирование и искусственный интеллект веселым и полезным для детей от 7 до 13 лет, особенно для девочек.

Маленькая София также может ходить, говорить, петь, играть в игры, и, как и ее старшая сестра, рассказывать анекдоты.

Отмечается, что "мини" София является уникальным программируемым образовательным компаньоном для детей, который будет вдохновлять их учиться на безопасном, интерактивном опыте робота-человека.

"Дети, преподаватели и даже поклонники Софии Робота, независимо от возраста, найдут Маленькую Софию неотразимой", - говорят в компании.

Напомним, ранее робот София отказала в поцелуе Уиллу Смиту. Видео со свидания голливудского актера и человекоподобного робота стало хитом Интернета. А будучи в Киеве, София рассказала Гройсману об Украине.

 

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Теги: робот, София, разработки, роботы, сестра
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Духовный_скреп    05.02.2019, 21:27
Оценка:  0
Духовный_скреп
А ещё у неё есть брат Борис-на Рассее живёт,очень хорошо танцевать может))
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