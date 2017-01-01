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Франция отработала миссию ядерного сдерживания

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Многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale выполнил все фазы миссии, включая запуск ракеты.
Миссия истребителя Rafale длилась 11 часов
Миссия истребителя Rafale длилась 11 часов

Во Франции военные провели симуляции миссии по ядерному сдерживанию после сообщений о выходе США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает Reuters во вторник, 5 февраля.

Отмечается, что миссия с участием многоцелевого истребителя четвертого поколения Rafale длилась 11 часов и включала все фазы, в том числе дозаправку и атаку.

"Эти реальные удары запланированы в системе вооружений. Они проводятся через довольно регулярные промежутки времени, но остаются редкими, потому что запускается настоящая ракета без боеголовки", – заявил спикер ВВС Франции полковник Сирил Дювивье.

При этом не уточняется, когда именно было проведено испытание.

Напомним, Вашингтон объявил о выходе из ракетного договора со 2 февраля. Президент Дональд Трамп пообещал, что США начнут разработку вариантов военного ответа на нарушения Россией соглашения. Он также заявил, что хотел бы заключить с Россией новый договор о ракетах.

Напомним, претензии США связаны с российской ракетой 9М729. На нескольких встречах представители Москвы и Вашингтона обсуждали спасение договора, но так и не смогли прийти к единой позиции.

В свою очередь президент России Владимир Путин 2 февраля заявил о приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Также он поручил прекратить попытки инициировать переговоры о сохранении договора.

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Теги: Россия, США, самолет, Франция, ракета, ракеты, ядерное оружие, истребитель, запуск ракеты, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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