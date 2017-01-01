Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Азербайджане произошло сильное землетрясение

Комментариев: 0
Сила подземных толчков в эпицентре на севере страны составила шесть баллов, сообщили республиканские сейсмологи.
На севере Азербайджана произошло землетрясение
На севере Азербайджана произошло землетрясение
 
На севере Азербайджана во вторник, 5 февраля, произошло сильное землетрясение. Об этом сообщила Геологическая служба США.
 
Отмечается, что магнитуда подземных толчков составила 5,1, а очаг залегал на глубине всего десять километров. Эпицентр землетрясения располагался в 26 километрах к северо-востоку от города Баскал.
 
Жители Баку сообщают, что сильные толчки ощущались даже в столице.
 
По данным Республиканского сейсмологического центра Азербайджана, сила землетрясения в эпицентре на территории Исмаиллинского района составила шесть баллов, а в близлежащих регионах - 5,3 балла.
 
Ранее сообщалось, что у берегов Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1.  
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Азербайджан, магнитуда, землетрясение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь