США призывают Евросоюз не сотрудничать с Huawei

"Мы (Соединенные Штаты - ред.) заявляем, что вы (Европейский Союз - ред.) должны быть очень, очень внимательными относительно сделок с Huawei, и мы призываем людей не спешить и не подписывать контракты с ненадежными поставщиками из таких стран, как Китай", - подчеркнул чиновник Госдепа, чье имя агентство не указывает.