Трамп сообщил дату и место встречи с Ким Чен Ыном

Американский лидер официально объявит о подробностях своего второго саммита с главой КНДР во время выступления в Конгрессе.

Президент США рассказал о будущих переговорах с лидером КНДР

Корреспондент