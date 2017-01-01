Число жертв прорыва дамбы в Бразилии превысило 140 человек

На данный момент идентифицированы останки 122 погибших. Пропавшими без вести считаются 194 человека.

Отмечается, что вторник стал двенадцатым днем поисков пропавших в результате инцидента в районе муниципалитета Брумадинью. Спасательные работы могут продлиться еще несколько недель.