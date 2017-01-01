Число жертв прорыва дамбы в Бразилии превысило 140 человек
В результате инцидента без вести пропавшими считаются 194 человека. Спасательные работы могут продлиться не одну неделю.
На данный момент идентифицированы останки 122 погибших. Пропавшими без вести считаются 194 человека.
Отмечается, что вторник стал двенадцатым днем поисков пропавших в результате инцидента в районе муниципалитета Брумадинью. Спасательные работы могут продлиться еще несколько недель.
Напомним, прорыв плотины в штате Минас-Жерайс произошел 25 января. Потоки грязи хлынули в административные здания компании Vale и дома жителей.
Ранее сообщалось о 134 жертвах.
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