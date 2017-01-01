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Число жертв прорыва дамбы в Бразилии превысило 140 человек

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В результате инцидента без вести пропавшими считаются 194 человека. Спасательные работы могут продлиться не одну неделю.
Спасательные работы в штате Минас-Жерайс
Спасательные работы в штате Минас-Жерайс
 
Число погибших в результате прорыва дамбы горнодобывающей компании Vale в Бразилии возросло до 142 человек. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщил телеканал Globo.
 
На данный момент идентифицированы останки 122 погибших. Пропавшими без вести считаются 194 человека.
 
Отмечается, что вторник стал двенадцатым днем поисков пропавших в результате инцидента в районе муниципалитета Брумадинью. Спасательные работы могут продлиться еще несколько недель.
 
Напомним, прорыв плотины в штате Минас-Жерайс произошел 25 января. Потоки грязи хлынули в административные здания компании Vale и дома жителей. 
 

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Теги: Бразилия, жертвы, погибли, дамба, прорыв
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Источник: korrespondent.net

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