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В США бегун голыми руками отбился от пумы

Комментариев: 3
Мужчина смог защитить себя от атаки животного и самостоятельно добрался до местной больницы.
Пума напала на мужчину в Колорадо
Пума напала на мужчину в Колорадо

В американском штате Колорадо бегун смог защититься от напавшей на него пумы.

Об этом во вторник, 5 февраля, сообщило издание Denver Post.

Отмечается, что инцидент произошел 4 февраля. Молодая пума напала на мужчину, занимавшегося бегом в природном парке.

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Представитель Colorado Parks and Wildlife Ребекка Феррелл рассказала, что сначала пума шла за мужчиной, потом напала на него и вцепилась когтями в запястье. 

Свободной рукой бегун смог нащупать камень на земле и ударил им животное. После этого он  обхватил пуму за шею и повалил на землю.

Феррелл уточнила, что как только мужчина смог освободить запястье от клыков, он запрыгнул на спину пумы и задушил ее с помощью рук и ног.

Затем потерпевший сел в машину и приехал в больницу с укусами и рваными ранами на руках и лице. Утром во вторник его отпустили из больницы.

Как отмечает издание, представители службы охраны животных позже нашли мертвую пуму на месте, о котором им сказал пострадавший.

Представители Colorado Parks and Wildlife подчеркнули, что атаки пум в штате случаются редко, а животное могло привлечь то, что мужчина бежал.

Как сообщалось в ноябре, по улицам Одессы бродит бездомный львенок.

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Теги: США, животные, пума, бегун
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Комментариев (3)
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tinkerrr    06.02.2019, 07:32
Оценка:  +1
tinkerrr
Вот вам и готовый алгоритм действий при встрече с агрессивной бездомной собакой - камнем по голове и душить.
krolikoff_net    06.02.2019, 08:59
Оценка:  -1
krolikoff_net
Бездомные собаки агрессивными не бывают. Если только они не заражены бешенством.
СтальнаяКрыса    06.02.2019, 09:06
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Бывают, не раз стая диких собак на человека нападала. Года два назад женщина руки лишилась из за таких собак.
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