Трамп заявил об "экономическом чуде" в США

Американский лидер подчеркнул, что его администрации удалось добиться прогресса в экономике, а армия является самой мощной в мире.

Президент США Дональд Трамп во время выступления с ежегодным посланием к Конгрессу О положении страны заявил, что его администрация добилась "стремительного прогресса" в экономике, а а вооруженные силы страны стали самыми мощными в мире

Трансляция обращения ведется на сайте Белого дома.

"После 24 месяцев стремительного прогресса нашей экономике завидует весь мир, наши военные - самые могущественные на земле, и Америка выигрывает день за днем", - отметил Трамп.



Он подчеркнул, что США сейчас "являются производителем нефти и природного газа номер один в мире".

"Единственное, что может остановить сильную экономику США - "глупые войны, политика или нелепые партизанские расследования", - указал американский лидер.



Он предостерег демократов от участия в подобных расследованиях, призвав Демократическую и Республиканскую партии к сотрудничеству.

"Мы должны осуществлять руководство не как две партии, а как одна нация", - заявил Трамп.

Президент также призвал стороны объединиться для того, чтобы победить противников Америки за границей, в частности, Китай.

Напомним, в США ведется расследование вмешательства РФ в американский избирательный процесс в 2016 году, а также предполагаемых связей Трампа с Москвой.

Делом занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. В январе федеральный суд округа Колумбия продлил работу комиссии специального прокурора, которая занимается расследованием российского вмешательства.

Сам Трамп неоднократно требовал прекратить расследование, которое он называл "охотой на ведьм". РФ также отрицает вмешательство в американские выборы.

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