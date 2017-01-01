Трамп: Стена на границе с Мексикой будет построена

Американский лидер объявил, что добьется возведения заграждения на южной границе и призвал Конгресс одобрить выделение средств на проект.

Президент США Дональд Трамп в ежегодном послании к Конгрессу пообещал добиться строительства стены на границе с Мексикой. Обращение американского лидера транслировал Белый дом.

"Моя администрация направила в Конгресс предложение, основанное на здравом смысле и направленное на то, чтобы завершить кризис на нашей южной границе. Оно включает в себя планы создания нового физического барьера или стены. Я добьюсь, чтобы она была построена", - подчеркнул американский лидер.

Он отметил, что стена будет построена из стали, а не из бетона.

"Она будет возведена в местах, которые, по мнению сотрудников пограничного контроля, нуждаются в этом больше всего. Просто постройте стену, стена спасет жизни. Давайте работать вместе, чтобы достичь компромисса, который сделает Америку безопаснее", - указал Трамп.

Глава Белого дома также призвал Конгресс за оставшиеся десять дней до начала нового "шатдауна" принять бюджет, который предуматривает средства на строительство стены с Мексикой.

"У Конгресса осталось десять дней, чтобы провести законопроект, который профинансирует наши органы власти, защитит нашу родину и обеспечит безопасность нашей южной границы", - напомнил президент США.

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