Трамп: США превзойдут Россию в гонке вооружений

Президент США предупредил Китай и Россию, что Америка превзойдет их в гонке вооружений в случае отсутствия нового ракетного договора.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил Китай и Россию, что США превзойдут их в гонке вооружений в случае отсутствия договоренности о заключении нового ракетного договора. Об этом глава Белого дома сообщил во время второго ежегодного выступления с речью "О состоянии государства" перед обеими палатами Конгресса США, передает УНИАН.

Он напомнил, что в 1987 году Соединенные Штаты заключили соглашение с Россией, договорившись ограничить и сократить ракетный потенциал обеих стран.

"Хотя мы исполняли договор до буквы, Россия неоднократно нарушала его условия. Это происходит на протяжении многих лет. Именно по этой причине я объявил, что Соединенные Штаты официально выходят из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД)", - подчеркнул Трамп.

"Мы действительно не имели выбора. Возможно, мы можем вести переговоры относительно другого договора, включив Китай и других, или возможно мы не можем - в таком случае мы гораздо больше тратить и превзойдем в нововведениях всех других", - подчеркнул Трамп.

Напомним, на прошлой неделе США уведомили Россию о начале выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Россия в ответ на решение США по договору также приостановила участие в нем. Также Москва обвинила Вашингтон в нарушении ряда соглашенийпо вооружениям.

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