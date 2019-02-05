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Британия договаривается об отсрочке Brexit - СМИ

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Журналисты узнали о тайных переговорах, которые ведет команда Мэй относительно переноса даты выхода страны из Евросоюза.
СМИ рассказали о тайных переговорах по Brexit
СМИ рассказали о тайных переговорах по Brexit
Getty Images

Представители правительства Великобритании тайно ведут переговоры относительно отсрочки даты выхода страны из ЕС. Об этом сообщает The Telagraph.

Отмечается, что Brexit планируют отложить на восемь недель - до 24 мая.

По данным издания, министры рассчитывают согласовать этот шаг с ЕС при условии поддержки соглашения об условиях Brexit Палатой общин парламента Великобритании. В таком случае Лондон сохранит статус члена ЕС до 24 мая на текущих условиях.

При этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее многократно заявляла, что считает отсрочку Brexit недопустимой и обещает, что выход страны из ЕС состоится 29 марта.

В свою очередь в Брюсселе заявляли, что не намерены возвращаться к переговорам по Brexit.

 

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Теги: ЕС, Великобритания, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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