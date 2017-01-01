Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США изменят подход к участию в войнах - Трамп

Комментариев: 0
Большие страны не должны принимать участие в длительных военных конфликтах, считает президент.
Трамп выступил перед Конгрессом
Трамп выступил перед Конгрессом

Президент США Дональд Трамп во время ежегодного послания к Конгрессу 5 февраля заявил, что пересмотрит подход к участию страны в войнах. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Трамп подчеркнул, что считает, что большие страны не должны принимать участие в длительных военных конфликтах.

"Я обещал новый подход, еще будучи кандидатом в президенты. Большие страны не принимают участия в бесконечных войнах", - сказал президент.

Он также отметил, что США продолжат внимательно следить за политикой властей Ирана, которые скандировали лозунг "Смерть Америке!" и угрожали геноцидом еврейского народа.

Глава Белого дома также добавил, что США будут поддерживать "народ Венесуэлы в его стремлении к завоеванию свободы".

Во время выступления Трамп также пообещал, что США превзойдут Россию и Китай в гонке вооружений.

Как известно, ранее Трамп объявил о выходе войск США из Сирии, а также частично из Афганистана.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: война, США, Трамп, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь