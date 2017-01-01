США изменят подход к участию в войнах - Трамп

Большие страны не должны принимать участие в длительных военных конфликтах, считает президент.

Президент США Дональд Трамп во время ежегодного послания к Конгрессу 5 февраля заявил, что пересмотрит подход к участию страны в войнах. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Трамп подчеркнул, что считает, что большие страны не должны принимать участие в длительных военных конфликтах.

"Я обещал новый подход, еще будучи кандидатом в президенты. Большие страны не принимают участия в бесконечных войнах", - сказал президент.

Он также отметил, что США продолжат внимательно следить за политикой властей Ирана, которые скандировали лозунг "Смерть Америке!" и угрожали геноцидом еврейского народа.

Глава Белого дома также добавил, что США будут поддерживать "народ Венесуэлы в его стремлении к завоеванию свободы".

Во время выступления Трамп также пообещал, что США превзойдут Россию и Китай в гонке вооружений.

Как известно, ранее Трамп объявил о выходе войск США из Сирии, а также частично из Афганистана.

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