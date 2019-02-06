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Франция ужесточила закон о протестах

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Закон дает полиции более широкие полномочия по противодействию "потенциальным нарушителям спокойствия".
Протесты в Париже
Протесты в Париже

Национальная ассамблея Франции во вторник, 5 февраля, приняла противоречивый законопроект, направленный на подавление насильственных акций протеста в связи с демонстрациями "желтых жилетов". Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что закон позволит административным, а не судебным органам вводить запрет на протесты против определенных лиц, которых они считают серьезной угрозой общественному порядку.

Нарушителям грозит до шести месяцев лишения свободы и штраф в размере 7500 евро.

Правозащитники, а также члены партии Эммануэля Макрона раскритиковали законопроект, утверждая, что он ограничивает свободу протеста.

За законопроект проголосовали 387 голосами "за" и 92 "против".

Напомним, "желтые жилеты" проводят акции протеста по субботам, начиная с ноября 2018 года. Сначала они протестовали против политики французских властей и требовали снижения цен на бензин и повышения покупательной способности. Затем прибавился ряд других требований.

 

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Теги: Франция, протесты, Париж, закон, желтые жилеты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
TarasChuprynka    06.02.2019, 15:19
Оценка:  0
TarasChuprynka
Протесты и погромы - две большие разницы.
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