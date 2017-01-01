Приглашенный Трампом школьник уснул во время выступления президента

Мальчик-однофамилец президента сидел рядом с Меланией Трамп и попал в объективы фотографов когда уснул во время речи.

Дональд Трамп пригласил школьника-однофамильца на свое выступление в Конгресе, однако тот заснул. Об этом в среду, 6 февраля, сообщает Fox News.

Как ранее пояснили в Белом доме, одиннадцатилетний школьник из города Уилмингтон (штат Делавэр) был специально приглашен главой администрации на это ежегодное мероприятие, поскольку над ним насмехаются одноклассники из-за его фамилии. В зале Палаты представителей, где произносил свою речь президент, школьник сидел рядом с первой леди США Меланьей Трамп и девятилетней Грэйс Элин, у которой была диагностирована опухоль мозга.

Ближе к концу выступления Джошуа заснул, что тут же заметили фотожурналисты. Снимки с задремавшим гостем президента вызвали большое число комментариев в интернете: сторонники Трампа нашли этот случай "забавным", в то время как его политические оппоненты назвали это "актом протеста", отметил Fox News.

Традиция приглашать гостей во время выступления в Конгрессе зародилась еще в 1982 году при президенте Рональде Рейгане. Среди приглашенных им был сотрудник Бюджетного управления Конгресса Ленни Скатник, который спас жизнь пассажиру автобуса, рухнувшего с моста в реку Потомак.

Долой социализм, войны, мигрантов. Послание Трампа

Напомним, во время своего выступления Трамп, в частности, обещал изменить подход США к участию в войнах.

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