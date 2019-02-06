В Испании упал небольшой самолет, есть жертвы
Крушение самолета произошло в сельской местности около муниципалитета Кихорна. Погибли два человека.
В центральной части Испании утром в среду, 6 февраля, упал небольшой самолет. Супружеская пара, которая находилась на борту, погибла, сообщает издание Lavanguardia.
Отмечается, что крушение произошло около муниципалитета Кихорна. В результате аварии погибли мужчина и женщина возрастом около 50 лет.
К месту происшествия прибыли пожарные, кареты скорой помощи и правоохранительные органы. Причины случившегося выясняются.
Накануне сообщалось, что в Австралии самолет упал на жилые дома. Пилоту удалось выжить.
А перед этим в Австрии на авиашоу разбился самолет. Пилота также удалось спасти.
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