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В Испании упал небольшой самолет, есть жертвы

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Крушение самолета произошло в сельской местности около муниципалитета Кихорна. Погибли два человека.

В центральной части Испании утром в среду, 6 февраля, упал небольшой самолет. Супружеская пара, которая находилась на борту, погибла, сообщает издание Lavanguardia.

Отмечается, что крушение произошло около муниципалитета Кихорна. В результате аварии погибли мужчина и женщина возрастом около 50 лет.

К месту происшествия прибыли пожарные, кареты скорой помощи и правоохранительные органы. Причины случившегося выясняются.

Накануне сообщалось, что в Австралии самолет упал на жилые дома. Пилоту удалось выжить.

А перед этим в Австрии на авиашоу разбился самолет. Пилота также удалось спасти.

 

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Теги: авиакатастрофа, Испания, самолет, видео, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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