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Россия отменяет санкции против Турции за сбитый самолет

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Указом Путина отменяются некоторые экономические меры в отношении турецких граждан для посещения России.
Москва до сих пор не отменила все санкции против Турции из-за крушения самолета
Москва до сих пор не отменила все санкции против Турции из-за крушения самолета
Risale Haber

Президент России Владимир Путин в среду, 6 февраля, подписал указ об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турции. Документ опубликован на портале правовой информации.

Ограничения были введены 28 ноября 2015 года. Тогда в отношениях между Москвой и Анкарой возник кризис после того, как турецкие ВВС 24 ноября сбили в небе над Сирией российский бомбардировщик Су-24.

В соответствии с указом, расширяется круг граждан Турции, которые исключаются из-под действия ограничительных мер, введенных в отношении этой страны в ноябре 2015 года. Теперь к числу граждан Турции, для которых сделано исключение во время их поездок в РФ, отнесены профессиональные водители, занимающиеся международными автоперевозками, а также владельцы действительных специальных паспортов, направленные в РФ в краткосрочные командировки, в том числе в диппредставительства Турции в России.

Отмечается, что эти ограничения будут сняты в случае принятия аналогичного решения турецкой стороной.

Отметим, часть ограничений России против Турции были отменены летом 2016 года.

 

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Теги: Россия, Путин, Турция, Ответные санкции России, Крушение Су-24 в Сирии, санкции России против Турции
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Shaab    06.02.2019, 16:37
Оценка:  0
Shaab
Помідорчиків свіженьких захотілось?
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