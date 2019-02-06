Россия отменяет санкции против Турции за сбитый самолет

Президент России Владимир Путин в среду, 6 февраля, подписал указ об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турции. Документ опубликован на портале правовой информации.

Ограничения были введены 28 ноября 2015 года. Тогда в отношениях между Москвой и Анкарой возник кризис после того, как турецкие ВВС 24 ноября сбили в небе над Сирией российский бомбардировщик Су-24.

В соответствии с указом, расширяется круг граждан Турции, которые исключаются из-под действия ограничительных мер, введенных в отношении этой страны в ноябре 2015 года. Теперь к числу граждан Турции, для которых сделано исключение во время их поездок в РФ, отнесены профессиональные водители, занимающиеся международными автоперевозками, а также владельцы действительных специальных паспортов, направленные в РФ в краткосрочные командировки, в том числе в диппредставительства Турции в России.

Отмечается, что эти ограничения будут сняты в случае принятия аналогичного решения турецкой стороной.

Отметим, часть ограничений России против Турции были отменены летом 2016 года.