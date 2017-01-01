Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В России успешно испытали реактор аппарата Посейдон – СМИ

Комментариев: 0
Были подтверждены заявленные характеристики неограниченной дальности хода подводного дрона и максимальная скорость более 200 км/ч.
Макет подводного аппарата Посейдон
Макет подводного аппарата Посейдон
Минобороны РФ

В России прошли подводные испытания ядерной энергетической установки необитаемого аппарата Посейдон. Они подтвердили ранее заявленные характеристики его неограниченной дальности хода и максимальной скорости более 200 км/ч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ в среду, 6 февраля.

"В ходе испытаний в морской акватории ядерной энергоустановки необитаемого аппарата были полностью подтверждены заявленные характеристики неограниченной дальности его применения и скорости хода более 200 км/ч", – сказал собеседник агентства.

При этом официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, 1 марта 2018 года в послании Федеральному Собранию Владимир Путин рассказал о новых видах вооружений, разработанных в России. Среди них он указал подводный беспилотный аппарат Посейдон с ядерной энергетической установкой.

Утверждалось, что Посейдон может быть оснащен как обычными, так и ядерными боеприпасами и будет способен уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки. Аппарат якобы имеет межконтинентальную дальность и рабочую глубину погружения более одного километра.

Позже стало известно, что презентацию "новейшего российского оружия" сопровождало старое видео за 2011 год.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, армия и вооружение, оружие, подлодки, беспилотник, дрон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь