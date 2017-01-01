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В Стамбуле обрушилась многоэтажка: есть жертвы

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В Стамбуле обрушился многоэтажный жилой дом, в результате чего, по меньшей мере, один человек погиб, еще четверо пострадали.
Последствия обрушения восьмиэтажного дома в Стамбуле
Последствия обрушения восьмиэтажного дома в Стамбуле
Getty Images

В турецком городе Стамбул обрушился восьмиэтажный жилой дом, в результате чего, по меньшей мере, один человек погиб, еще четверо пострадали. Об этом в среду, 6 февраля, сообщает NTV.

Указано, что на месте работают спасатели, машины скорой помощи, полиция и пожарные. Также начался разбор завалов.

 

 

По предварительным данным, обрушившийся дом был жилым, в нем проживали 12 семей. Не исключено, что под обломками могут оставаться люди.

Причина обрушения многоэтажки до сих пор остается неизвестной. Телеканал отмечает, что некоторые очевидцы перед обрушением дома слышали звук, похожий на взрыв.

Ранее в сирийском городе Алеппо обрушился жилой дом, в результате чего погибли по меньшей мере 11 человек.

Также сообщалось, что в результате обрушения стены отеля Альгамбра в Перу погибли 15 человек.

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Теги: Турция, фото, дом, жертвы, Стамбул, обрушение, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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