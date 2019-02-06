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В Венесуэле во время учений упал военный вертолет

Комментариев: 1
Военные отрабатывали "отражение вооруженной агрессии Соединенных Штатов". На борту находились пять человек.
В Венесуэле рухнул вертолет с военными
В Венесуэле рухнул вертолет с военными
venezuelaaldia.com

На западе Венесуэлы потерпел крушение военный вертолет, пятеро военных пострадали. Об этом в среду, 6 февраля, сообщает Venezuela al Dia.

Инцидент произошел в штате Кохедес во время отработки учений "по отражению вооруженной агрессии Соединенных Штатов". Причины аварии не называются.

У находившихся в вертолете военных были диагностированы множественные черепно-мозговые травмы, а также повреждения грудной клетки и живота. Им была оказана медицинская помощь. Сейчас жизням военных ничего не угрожает.

Представители вооруженных сил Венесуэлы пока никак не прокомментировали случившееся.

Ранее сообщалось, что военные Венесуэлы заблокировали доставку гуманитарной помощи.

Напомним, Трамп заявил, что считает возможным военное вмешательство США Венесуэлу.

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Теги: авиакатастрофа, Венесуэла, вертолет, крушение, военные
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Woodbrother    06.02.2019, 17:41
Оценка:  +1
Woodbrother
Рассейский авиахлам с импортозамещенными движками - железный капут 2.
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