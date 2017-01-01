В Венесуэле заявили об изъятии партии оружия из США

Власти Венесуэлы заявили о конфискации в аэропорту партии оружия и техники, которые якобы доставили из США.

Власти Венесуэлы заявили о конфискации в аэропорту на севере страны партии оружия и техники, которые прибыли из США и якобы предназначались "для террористических группировок". Об этом в среду, 6 февраля, заявил заместитель министра экономического развития и гражданской безопасности страны Ендес Паленсия в Twitter.

Указано, что оружие было обнаружено на складе в международном аэропорту Валенсии (штат Карабобо). При этом в операции принимали участие сотрудники Боливарианской национальной гвардии и других силовых структур.

По данным властей страны, конфискованная партия была грузом, доставленным в аэропорт 3 февраля на борту самолета Air Bus, который прибыл из Майами.

"(Было изъято) 19 винтовок, 118 магазинов для винтовок, четыре ремня, три прицела, 90 радиоантенн и шесть айфонов", - написал замминистра в микроблоге.

19 fusiles

118 cargadores de fusil

4 porta fusil

3 miras para fusil

90 antenas de radio

6 tel'efonos fueron hallados en el patio de almacenamiento del aeropuerto de Valencia los cuales ingresaron al pa'is el #3Feb en el Air Bus N881YV procedente de Miami,EEUU #5Feb pic.twitter.com/5wnBFnxaFt — GD Endes Palencia Ortiz (@PalenciaEndes) 5 февраля 2019 г.

Он заверил, что вся информация и доказательства были переданы в Генпрокуратуру для продолжения расследования и выявления лиц, ответственных за финансирование "террористических группировок, которые пытаются нарушить мирную жизнь народа Венесуэлы".

Напомним, спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо. В то же время действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал его "марионеткой США".

Украина, в свою очередь, призвала предотвратить разрешение политического кризиса в Венесуэле силовыми методами провести демократические выборы.

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