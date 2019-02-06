Агентство AFP опубликовало карту с Крымом в составе России

Посольство Украины во Франции обратилось к руководству AFP с требованием принять необходимые меры для исправления ситуации.

Французское информационное агентство Agence France-Presse опубликовало карту мира, на которой аннексированный Крым обозначен одним цветом с Россией. Об этом сообщает посольство Украины во Франции на своей странице в Facebook в среду, 6 февраля.

"Несмотря на многочисленные разъяснения и однозначную четкую позицию международного сообщества, некоторые французские СМИ продолжают допускать ошибки в обозначении на картах незаконно аннексированной Россией территории АР Крым. В связи с появлением 4 февраля в Twitter агентства AFP карты с некорректным изображением Крыма посольство обратилось к руководству агентства с требованием принять необходимые меры для исправления ситуации и неповторения подобных случаев в будущем. Ожидаем адекватный ответ", – говорится в сообщении.

Отметим, что на странице AFP в Twitter появилась карта Кто должен возглавить Венесуэлу? На ней синим цветом обозначены страны, которые признали временным руководителем государства председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо, красным цветом – сторонники действующего президента Николаса Мадуро, белым – страны, которые придерживаются нейтралитета. На карте Крым обозначен одним цветом с соседней Россией – красным. В то же время материковая Украина – белым.

AFP graphic showing countries that support Venezuela's President Nicolas #Maduro and those that have recognised Juan #Guaido as interim president. pic.twitter.com/mympgufdc1 — AFP news agency (@AFP) 5 февраля 2019 г.

Ранее американский телеканал CNN исправил сообщение о "российском" Симферополе. Это было сделано после обращения украинского посольства в США. Слово "Россия" в подписи к фото было удалено.

Также сообщалось, что авторитетное агентство Bloomberg опубликовало карту мира, на которой Крым не принадлежит никому. На карте полуостров обозначен серым цветом, Украина – желтым, а Россия – темно-серым.

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